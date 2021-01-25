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Gündem Salim Şen canlı yayında baltayı taşa vurdu
Gündem

Salim Şen canlı yayında baltayı taşa vurdu

CHP'nin kanalı Hak TV'de bir programa konuk olan hukukçu Salim Şen, Melih Gökçek'in karalamak isterken rezil rüsva oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 14:27:00 -

Hukukçu Salim Şen, CHP yandaşı Halk TV'de katıldığı bir programda Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i karalamak isterken rezil oldu. Halk TV'de yayınlanan programda aşı meselesi ele alındı.

Programda konu hakkında bilgi sahibi olmadan atıp tutan Şen, cehaletini ortaya koydu.

Gökçek'e çamur atmaya kalkan Salim Şen, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Şen'in mesnetsiz ve içi boş sözlerine stüdyoda bulunan konuklardan jet hızında yalanlama geldi.

Programa canlı bağlantıyla katılan Halk Sağlığı Uzmanı konuya dair yaptığı açıklamada, "85 yaş ve üstü aşılama sırasında aynı evde yaşayanlar var ise onların da aşılanması kapsam altına alınır. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir düzenlemesi var. Bu aynı zamanda ileri yaştaki insanları korumak açısından da oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Aldığı bu cevap karşısında neye uğradığını şaşıran Şen adeta dilini yuttu. Şen'in bu gülünç hali sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Şen'in icler acısı halini ti'ye aldı.

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