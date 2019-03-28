Salim Dervişoğlu Caddesi’nde 2. etap tamamlandı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi ikinci etabında çalışmalar tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği genişletme çalışmalarıyla İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’ni çift yola dönüştürüyor. Çalışmalar tamamlandığında ortaya çift gidiş gelişli bir duble yol çıkacak. 600 metrelik 2. etabı tamamlanan Salim Dervişoğlu Caddesi’nde proje tamamlandığında D – 100 karayoluna alternatif bir güzergah olarak hizmet verecek.

Salim Dervişoğlu Caddesi 2. etap duble yol çalışmaları kapsamında Necmettin Erbakan Üst Geçidi ile 42 Evler Kahya Kadın Caddesi arasındaki bölüm genişletildi. Mevcutta 1 gidiş ve 1 geliş olarak hizmet vermekte olan 600 metrelik yol bölümü 2 çarpı 2 duble yol olarak yeniden inşa edildi. 600 metrelik kısmın tümünde asfalt serim işi tamamlandı. Çalışma alanı içerisindeki eski ve düşük olan Sarı Dere köprüsü yıkılarak, yerine çift gidiş gelişli olarak yeniden inşa edildi.

Salim Dervişoğlu ikinci etap duble yol imalatı kapsamında 4 bin ton asfalt, 2 bin metrekare parke ile 2 bin 500 metre bordür imalatı yapıldı. Ayrıca yolda yağmursuyu ile aydınlatma işleri de gerçekleştirildi. Çalışmalarda 6 bin ton PMT, 3 bin 500 ton beton temel ve bin 500 metre refüj bordürü kullanıldı. D-100’de trafiğin yoğunlaşması sonucu araçların ulaşım için kullandıkları cadde hizmete girdiğinde alternatif bir güzergah haline gelecek. Cadde, Köseköy ile Derince’ye kadar uzanan bir hat çizmesi nedeniyle sürücüler tarafından tercih ediliyor.