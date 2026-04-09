Salihli’nin sorunları masaya yatırıldı! 10 maddelik talep listesi hazırlandı

Salihli’de esnaf ve meslek odalarının başkanlarını aynı masada buluşturan toplantıda, ilçenin uzun süredir gündemde olan sorunları ve beklentileri tek tek değerlendirildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya oda başkanları ve temsilcilerinin tamamı katılırken, birlik ve beraberlik mesajı verildi. TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, 2015 yılından bu yana bu toplantıların geleneksel hale geldiğini belirterek, sorunların ilgili kurumlara iletilip çözüm noktasında önemli ilerlemeler sağlandığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, Durasıllı’da kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgi verildi. Yüksel, projenin hayata geçmesiyle birlikte Salihli’nin Ege Bölgesi’nin sebze ve meyve tedarik merkezi haline geleceğini, ayrıca büyük bir kısmı kadınlardan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Gerçekleştirilen istişarede oda başkanları ve temsilciler, ilçede yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirirken, toplantı sonunda şu başlıklar öne çıktı: "Salihli’ye Gümrük Müdürlüğü veya temsilciliği açılması, Tarımda su israfını önlemek için kapalı devre sulama sistemine geçilmesi, Fen Lisesi ve Tarım Lisesi açılması, Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin hızla yatırımcılara açılması, Jeotermal kuyuların denetimlerinin artırılması, Eğitim yatırımlarının artırılması ve yeni bölümlerin açılması, Gölmarmara Gölü’nün yeniden canlandırılması, Şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması, OSB’ye TIR parkı yapılması ve yerel firmaların desteklenmesi, Mesleki eğitimlerin artırılması ve MYO’da ilgili bölümlerin açılması."

Toplantı sonunda, belirlenen sorun ve taleplerin ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek takip edileceği belirtildi.