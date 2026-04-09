Çoğumuz bu hatayı yapıyoruz! Yemekle su içmek zararlı mı?
Aslı Bayram Yılmaz

Çoğumuz bu hatayı yapıyoruz! Yemekle su içmek zararlı mı?

Kimileri yemek sırasında su içmenin sindirimi bozduğunu düşünüyor, kimileri ise daha çabuk doymaya yardımcı olduğunu savunuyor. Peki, sofrada içilen su gerçekten mideyi olumsuz etkiliyor mu?

Yemek sırasında su içmek, neredeyse herkesin günlük alışkanlıklarından biri. Buna rağmen “mide asidini azaltır”, “sindirimi yavaşlatır” gibi uyarılar sık sık dile getiriliyor. Oysa suyun yemekle birlikte tüketilmesi, çoğu durumda sindirimi zorlaştırmıyor; aksine süreci daha rahat hale getirebiliyor.

Yemek yerken birkaç yudum su içmek, besinlerin daha kolay parçalanmasına yardımcı oluyor. Yutulan gıdalar mideye ulaştığında sindirim enzimleri görevini sürdürürken, su da bu sürecin daha akıcı ilerlemesine katkı sağlıyor.

Sindirim sistemi yeterli sıvı olmadığında daha yavaş çalışabiliyor. Su, bu sistemin düzenli ilerlemesini sağlıyor. Özellikle yemekle birlikte alınan su, besinlerin bağırsaklarda daha rahat hareket etmesine yardımcı oluyor.

Yemek öncesinde ya da sırasında su içmek, kişinin doyduğunu daha erken fark etmesini sağlayabiliyor. Bu durum, porsiyon kontrolünü kolaylaştırarak gereğinden fazla yemeyi önleyebiliyor.

Bazı durumlarda su tüketim şekli değişebiliyor. Reflü gibi mide rahatsızlığı yaşayan kişilerde, yemekle birlikte içilen su karın içi basıncı artırarak şikayetleri tetikleyebiliyor. Mide ameliyatı geçiren kişilerde ise su, erken doyma hissine yol açarak yeterli besin alımını zorlaştırabiliyor.

Sadece yemek sırasında su içmek yeterli değil. Gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketmek, vücudun sıvı dengesini koruyor. Böylece sofrada bir anda fazla su içme ihtiyacı da ortadan kalkıyor.

İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar
Dünya

İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar

İran, ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan görüşmelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını istediğini açıkladı. Tahran yönetimi, sahada el..
BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan sözleri: 'Bir kez daha aday olması...'
Siyaset

BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan sözleri: 'Bir kez daha aday olması...'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sonraki seçim için Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini ifade etti.

O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!
Ekonomi

O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!

Çin Merkez Bankası, Mart ayında bir yıldan uzun sürenin en büyük altın alımını gerçekleştirerek, bölgede devam eden savaşın fiyatlar üzerind..
Yunanistan'dan Lozan'ı ihlal eden alçaklık! Türkiye jet hızında harekete geçti
Gündem

Yunanistan'dan Lozan'ı ihlal eden alçaklık! Türkiye jet hızında harekete geçti

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in gazına gelen Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği müftüleri tanımamasına sert tep..
DEM Parti’den termal projeye "istemezük" tepkisi!
Gündem

DEM Parti’den termal projeye “istemezük” tepkisi!

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Muş'un Varto ilçesinde yürütülen "Muş'un Jeotermal Potansiyelini Belirleme ve Geliştirme" proje..
Erakçi’den Hürmüz açıklaması! Sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı
Dünya

Erakçi’den Hürmüz açıklaması! Sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’ndan yapılacak güvenli geçişlerin İran ordusuyla koordineli şekilde sağl..
