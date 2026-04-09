Çoğumuz bu hatayı yapıyoruz! Yemekle su içmek zararlı mı?
Kimileri yemek sırasında su içmenin sindirimi bozduğunu düşünüyor, kimileri ise daha çabuk doymaya yardımcı olduğunu savunuyor. Peki, sofrada içilen su gerçekten mideyi olumsuz etkiliyor mu?
Yemek sırasında su içmek, neredeyse herkesin günlük alışkanlıklarından biri. Buna rağmen “mide asidini azaltır”, “sindirimi yavaşlatır” gibi uyarılar sık sık dile getiriliyor. Oysa suyun yemekle birlikte tüketilmesi, çoğu durumda sindirimi zorlaştırmıyor; aksine süreci daha rahat hale getirebiliyor.
Yemek yerken birkaç yudum su içmek, besinlerin daha kolay parçalanmasına yardımcı oluyor. Yutulan gıdalar mideye ulaştığında sindirim enzimleri görevini sürdürürken, su da bu sürecin daha akıcı ilerlemesine katkı sağlıyor.
Sindirim sistemi yeterli sıvı olmadığında daha yavaş çalışabiliyor. Su, bu sistemin düzenli ilerlemesini sağlıyor. Özellikle yemekle birlikte alınan su, besinlerin bağırsaklarda daha rahat hareket etmesine yardımcı oluyor.
Yemek öncesinde ya da sırasında su içmek, kişinin doyduğunu daha erken fark etmesini sağlayabiliyor. Bu durum, porsiyon kontrolünü kolaylaştırarak gereğinden fazla yemeyi önleyebiliyor.
Bazı durumlarda su tüketim şekli değişebiliyor. Reflü gibi mide rahatsızlığı yaşayan kişilerde, yemekle birlikte içilen su karın içi basıncı artırarak şikayetleri tetikleyebiliyor. Mide ameliyatı geçiren kişilerde ise su, erken doyma hissine yol açarak yeterli besin alımını zorlaştırabiliyor.
Sadece yemek sırasında su içmek yeterli değil. Gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketmek, vücudun sıvı dengesini koruyor. Böylece sofrada bir anda fazla su içme ihtiyacı da ortadan kalkıyor.
