Kudüs'te Kritik Gelişme! Mescid-i Aksa açılacak mı?

Siyonistler Mescid-i Aksa'nın yarın açılması için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

İşgal polisinden yapılan açıklamada, ABD-İran İslam Cumhuriyeti arasında sağlanan ve siyonist rejimi de kapsayan geçici ateşkesin ardından işgal altındaki Kudüs’te bulunan Eski Şehir'deki kutsal mekanların ziyaret ve ibadete açılacağı belirtildi.

 

İŞGALCİ REJİM MESCİD-İ AKSA'YI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIYOR

Eski Şehir’deki Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Ağlama (Burak) Duvarı'nın perşembe sabahı itibarıyla ibadete açılacağına dikkat çekilen açıklamada, oluşacak yoğunluğa karşı Eski Şehir bölgesine yüzlerce polisin konuşlandırılacağını belirtildi.

 

MESCİD-İ AKSA VE KIYAMET KİLİSESİ KAPATILMIŞTI

İşgal yönetimi, siyonist rejim ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapatmıştı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyordu. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İşgalciler ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapatmıştı.

Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya yönelik uyguladığı kapatma kararları İslam alemi başta olmak üzere çok sayıda ülke tarafından kınanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı
İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı

Dünya

İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı

Suriye'den terör devleti İsrail'e tepki
Suriye'den terör devleti İsrail'e tepki

Dünya

Suriye'den terör devleti İsrail'e tepki

Lübnan'dan İsrail'e füze fırlatıldı
Lübnan'dan İsrail'e füze fırlatıldı

Dünya

Lübnan'dan İsrail'e füze fırlatıldı

