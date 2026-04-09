Macron’dan İsrail’e Sert Tepki: "Lübnan Ateşkes Kapsamına Alınmalı!"

Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Macron, İsrail’in Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırıları "ayrım gözetmeyen saldırılar" olarak nitelendirdi. Çok sayıda sivil kaybına yol açan bu durum karşısında Fransa’nın Lübnan halkı ve yönetimiyle tam bir dayanışma sergilendiğini vurgulayan Macron, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği ve çok sayıda masum sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Lübnan’ın yalnız olmadığını ve Fransa’nın desteğinin tam olduğunu bir kez daha belirttim."

Ateşkes Tehdit Altında

Macron, mevcut saldırıların sadece can kaybına yol açmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgedeki kırılgan barış çabalarını da baltaladığını belirtti. Açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Ateşkes Çağrısı: Macron, varılan ateşkesin sürdürülebilirliği için Lübnan’ın bu sürecin kapsamına tam ve koşulsuz olarak dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Egemenlik ve Toprak Bütünlüğü: Görüşmede Lübnan’ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği, Beyrut yönetiminin egemenlik haklarını savunma çabalarına Fransa'nın destek vereceği yinelendi.

Hizbullah Mesajı: Cumhurbaşkanı Macron, bölgedeki istikrarın sağlanması adına Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusundaki desteklerini de tekrar dile getirdi.

Fransa lideri, Lübnan makamlarının ülkenin egemenliğini koruma noktasındaki kararlılığına vurgu yaparken, uluslararası toplumu da saldırıların durdurulması noktasında daha aktif rol almaya çağırdı.