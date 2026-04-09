Küresel piyasalarda ‘ateşkes’ balonu çabuk söndü: İhlal gerginliği borsaları vurdu

ASYA BORSALARI ATEŞKESİN BOZULABİLECEĞİ ENDİŞELERİYLE NEGATİF SEYREDİYOR Asya borsalarında, Orta Doğu'daki geçici ateşkesin bozulabileceği endişesiyle artan risk algısının etkisiyle negatif bir seyir izleniyor. Bölge ekonomileri çatışmalar esnasında Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasından büyük ölçüde etkilenirken, Orta Doğu'daki çatışmaların tekrar başlayabileceği ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin aksayabileceği endişesi bölge piyasalarında risk algısını artırıyor. Dün güçlü yükselişlerin görüldüğü bölge piyasalarında bugün geçici ateşkese yönelik tedirginlikler etkisini gösterirken, taraflardan gelecek mesajlar yakından takip ediliyor. Bölgedeki diplomatik temaslar da izlenirken, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Koizumi, "Orta Doğu küresel dikkatleri üzerine çekse de Japonya çevresi ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenliğimize yönelik bir boşluk oluşmasına izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti. BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,76 değer kazanarak 13.536,84 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,25 altında 15.780,00 puandan işlem gördü. Dolar/TL, dünü 44,5030'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 44,5310'dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE Fiyat Endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.