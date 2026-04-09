Küresel piyasalarda ‘ateşkes’ balonu çabuk söndü: İhlal gerginliği borsaları vurdu

AB, ENERJİ PİYASALARINDA KISA SÜREDE NORMALLEŞME BEKLEMİYOR Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir izlenirken, Orta Doğu'daki geçici ateşkes haberinin ardından bölgede risk iştahı yükseldi. Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklı artan enerji maliyetleri ve arz sıkıntısından en çok etkilenen bölgelerden olan Avrupa'da, geçici ateşkes haberinin ardından bir miktar rahatlama olsa da enerji piyasasına yönelik endişeler sürüyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese rağmen Avrupa'da yüksek enerji fiyatlarının kısa sürede düşmeyeceğini söyledi. Itkonen, yaşanan krizin kısa sürmeyeceğini vurgulayarak, "Şu anda yüksek enerji fiyatlarına yol açan bu krizin kısa süreli olacağına dair kendimizi kandırmamalıyız." dedi. AB'nin Hürmüz Boğazı'ndan enerji ürünleri tedarikine ilişkin Itkonen, "Aldığımız hacimlere bakacak olursak sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yaklaşık yüzde 8,5'i Hürmüz Boğazı'ndan geliyor. Ham petrol ve petrol ürünleri dahil olmak üzere petrol tarafında ise bu oran yaklaşık yüzde 7 civarında ve ağırlıklı olarak Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sağlanıyor. Jet yakıtı ve dizel açısından ise bu oran yaklaşık yüzde 40 seviyesinde." ifadelerini kullandı. Diplomatik tarafta ise Orta Doğu'da geçici ateşkesin bozulabileceği endişeleri bölgede de etkili olurken, Avrupa Birliği (AB) başkanları, 7 Avrupa ülkesi ile Kanada'nın liderleri, ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin, savaşa hızlı ve kalıcı bir son vermek için müzakerelerin önünü açması gerektiğini açıkladı. Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 5,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,5, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,7 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 2,5 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne satıcılı başladı.