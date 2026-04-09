  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Plaka basımında yeni düzenleme

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, plaka basım sürecine ilişkin kurallar yeniden şekillendirildi. Buna göre standartlara aykırı şekilde basıldığı tespit edilen plakalar, herhangi bir ücret alınmadan yeniden hazırlanacak.

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin Yürütülmesi hakkında yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan ‘Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre, plaka basmaya yetkili kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespit edilmesi halinde, plaka basım talep belgesi aranmayacak. Söz konusu plakalar, yetkili kuruluşlar tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin yeniden basılacak.

Öte yandan yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, plaka basımı ve dağıtımına ilişkin kayıt kapsamı genişletildi. Buna göre, plaka basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları da sisteme dahil edilecek. Geçici maddeyle ise plaka basımında kullanılacak kalıpların, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 1 Ocak 2027’ye kadar yetkilendirilen odalara dağıtılacağı hükme bağlandı. Bu tarihten önce basılmış ve gerekli güvenlik işaretlerini taşıyan plakaların ise mevcut ölçülere uygun kabul edileceği belirtildi.

Düzenlemenin bazı maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, diğer hükümler 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23