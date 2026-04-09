Hürmüz Krizi Sonrası dünyanın gözü İstanbul Boğazı’nda! Montrö Tartışması Yeniden Alevlendi

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim ve küresel enerji akışına yönelik tehditler, dünyanın diğer kritik boğazlarını da yeniden tartışmaya açtı. Bu tartışmanın merkezinde ise İstanbul Boğazı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi yer alıyor. Enerji hattında kırılganlık artarken, dünyanın en kritik geçiş noktalarından biri olan Boğazlar yeniden gündemde: Türkiye gerçekten kontrol sahibi mi?

Uzmanlara göre Hürmüz’de yaşanan her kriz, yalnızca petrol fiyatlarını değil, aynı zamanda “stratejik geçiş noktalarının kim tarafından ve nasıl kontrol edildiği” sorusunu da yeniden gündeme getiriyor.

???? BOĞAZLAR: DÜNYANIN EN KRİTİK KAPISI

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek geçiş hattı olma özelliğini taşıyor.

Bu durum Türkiye’yi:

Sadece bir geçiş ülkesi değil

Küresel ticaretin ve askeri dengenin kilit noktası haline getiriyor

???? MONTRÖ: GÜÇ MÜ, SINIR MI?

1936’da imzalanan Montrö, Türkiye’ye Boğazlar üzerinde egemenlik kazandırdı. Ancak anlaşma aynı zamanda ticaret gemileri için “serbest geçiş” ilkesini de güvence altına aldı.

Bu şu anlama geliyor:

Türkiye askeri anlamda güçlü ✔

Ama ekonomik anlamda sınırlı ❗

Tartışmanın özü de burada başlıyor:

Boğazlar bizim ama kurallar ne kadar bizim?

⚖️ KÜRESEL GÜÇLERİN MONTRÖ HESABI

Rusya açısından Montrö:

➡️ Karadeniz’i dış müdahalelere karşı koruyan bir kalkan

ABD ve NATO için ise:

➡️ Bölgeye sınırsız erişimin önündeki en büyük engellerden biri

Türkiye ise:

➡️ Bu iki güç arasında denge kuran kilit ülke

???? EKONOMİK TARTIŞMA: TÜRKİYE KAYBEDİYOR MU?

Son dönemde en çok sorulan soru şu:

➡️ Türkiye Boğazlardan yeterince kazanıyor mu?

Çünkü:

Geçişler serbest

Ücretler sınırlı

Bu da bazı çevrelerde şu eleştiriyi doğuruyor:

“Bu kadar stratejik bir noktadan ekonomik fayda neden sınırlı?”

???? YENİ DÖNEMİN SORUSU

Hürmüz’deki gerilim, bu tartışmayı daha da sertleştirdi.

Çünkü mesele artık sadece bir geçiş meselesi değil.

???? Enerji

???? Ticaret

???? Askeri güç

Hepsi aynı noktada kesişiyor.

???? SONUÇ

Hürmüz’de kriz büyürse dünya sarsılıyor…

Peki İstanbul Boğazı’nda dengeler değişirse ne olur?