Premium SUV hayali bu kampanyayla gerçek oluyor! OMODA ve JAECOO’dan bahar atağı!

Yenilikçi tasarım anlayışı ve ileri teknolojileriyle öne çıkan OMODA ve JAECOO, nisan ayına özel kampanyalarıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden modellerini daha erişilebilir hale getiriyor. Marka, sunduğu avantajlı finansman olanaklarıyla Türkiye pazarındaki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, premium off-road SUV segmentinde güçlü konumunu sürdüren JAECOO 7 ailesi, nisan ayında da cazip tekliflerle dikkat çekiyor. Ay boyunca 2025 ve 2026 model yılı JAECOO 7 Revive versiyonunda 140.000 TL’ye varan takas desteği ve ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Sunulan bu avantajlar, modeli hem iş hem günlük kullanım için güçlü ve erişilebilir bir alternatif haline getiriyor.

Ailenin yeni üyesi olan JAECOO 7 Evolve 4x2 versiyonu ise güçlü SUV karakteri, gelişmiş teknolojileri ve şehir içi konforu arazi kabiliyetiyle birleştiren yapısıyla öne çıkıyor. Nisan ayına özel olarak sunulan 75.600 TL’ye varan takas desteği sayesinde kullanıcılar, premium SUV deneyimine daha avantajlı koşullarla sahip olabiliyor.

Şehir içi sürüşte güvenliği ve akıllı teknolojileriyle öne çıkan OMODA 5 Ultima versiyonu için ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve 5 yıldızlı güvenlik standartlarıyla model, kullanıcılarına üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor.

Markanın yeni nesil mobilite anlayışını temsil eden OMODA 7 ise yenilikçi teknolojileri ve kullanıcı odaklı akıllı çözümleriyle dikkat çekiyor. Neo versiyonunda sunulan ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi avantajı ile model, ileri teknolojiyi cazip finansman seçenekleriyle buluşturuyor. Gelişmiş kayar ekran teknolojisi, premium ses sistemi ve kişiselleştirilebilir akıllı özellikleriyle OMODA 7, araç içi deneyimi yeni bir seviyeye taşıyor.

Sınırlı süreyle geçerli olan nisan ayı kampanyaları kapsamında OMODA ve JAECOO, farklı segmentlerdeki güçlü modellerini avantajlı satın alma koşullarıyla sunarak kullanıcılarına esnek ve erişilebilir çözümler sağlamaya devam ediyor.

Türkiye lansmanının ardından OMODA & JAECOO, küresel yolculuğunda yeni bir aşamaya geçiyor. Nisan 2026’da düzenlenecek yıllık bayi konferansı ve Pekin Otomobil Fuarı’ndaki güçlü varlığı ile marka, yeni başarılarını ve gelecek ürün yol haritasını sergileyecek. Aynı zamanda tamamen yeni O4 modeli üretim hattından indirilecek ve ürün gamı daha da genişletilecek. Üç yıl içinde 1 milyon adetlik satış başarısının ardından marka, Yeni Milyon Stratejisi’ni devreye alarak “milyondan yıllık milyonlara” geçiş hedefini ortaya koyuyor. Bu strateji, kümülatif başarıdan yıllık ölçekli büyümeye geçişi simgelerken, küresel genişlemeyi hızlandıracak ve markayı yüksek büyümenin bir sonraki aşamasına taşıyacak.