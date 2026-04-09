Siyonist rejim soykırım istiyor! Ateşkesi ihlal ettiler

Lübnan’ın başkenti Beyrut, bir kez daha hava saldırısı ve patlama haberleriyle sarsıldı. İran ile yürütülen ateşkes sürecine rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği ortamda yaşanan son patlama, kentte endişeyi yeniden büyüttü.

Başkentte meydana gelen şiddetli infilakın ardından bölgede büyük panik yaşandığı, güvenlik ve sağlık ekiplerinin alarma geçtiği bildirildi.

HAVA SALDIRISI SONRASI ŞİDDETLİ İNFİLAK

İlk bilgilere göre patlama, düzenlenen hava saldırısının hemen ardından meydana geldi. İnfilakın şiddeti, Beyrut’ta çatışma riskinin halen sıcaklığını koruduğunu gösterdi.

Patlamanın etkilediği alanın boyutuna ve meydana gelen hasara ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, olayın ardından bölgede yoğun hareketlilik yaşandığı aktarıldı.

ATEŞKES GÖLGESİNDE LÜBNAN CEPHESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Son gelişme, İran ile sağlanan ateşkesin bölgedeki tüm çatışma alanlarında aynı etkiyi üretmediğini ortaya koydu. Özellikle Lübnan hattında saldırıların sürmesi, ateşkesin kapsamı ve uygulanma biçimine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Beyrut’taki patlama, çatışmanın sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını, sivil yaşam üzerindeki baskının da devam ettiğini gösteren yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor.

BÖLGEDE GERİLİM DÜŞMEDİ

Yaşanan son patlama, Orta Doğu’da ateşkes ilanlarının tek başına sahadaki tansiyonu düşürmeye yetmediğini bir kez daha ortaya koydu. Lübnan cephesinde devam eden saldırılar, bölgedeki kırılgan dengenin hâlâ son derece hassas olduğunu gösteriyor.

Gözler şimdi hem Beyrut’tan gelecek yeni bilgilere hem de taraflardan yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.