  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den dev operasyon Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar Erdoğan, Trump'ın ardından o liderle görüştü Aslan İzmir’de hata yapmadı 8 maddelik MGK bildirisi yayımlandı Alçak provokasyon! Camiye kalleş saldırı İsrailli analistlerden itiraf: Kazanan İran DEM Parti’den termal projeye “istemezük” tepkisi! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Kadir Baba”ya destek telefonu İsrail ateşkesi çiğnedi: Hürmüz'de büyük kriz!
Tarih 9 Nisan 1066: Beyhakî'nin vefatı (Muhaddis ve Şâfiî Fakihi)
Tarih

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Muhaddis ve Şâfiî Fakihi Beyhakî'yi rahmetle yâd ediyoruz.

Eylül 994 Nîşâbur’a bağlı Beyhak bölgesinin Hüsrevcird köyünde doğdu; bu sebeple Hüsrevcirdî nisbesiyle de anılır. Beyhak’ta büyüdü ve ilk tahsilini burada yaptı. On beş yaşında iken hadis okudu, daha sonra da fıkıh öğrenmeye başladı. Fıkıh ilminde hocası Ebü’l-Feth Nâsır b. Muhammed el-Mervezî’dir. Muhtelif hocalardan faydalanmak maksadıyla İsferâyin, Tûs, Hemedan, İsfahan, Rey, Nîşâbur, Bağdat, Kûfe, Mekke gibi yerleri dolaştı.



Hadisi diğer ilimlere tercih ederek sadece onunla meşgul olmaya başladı. Hadis ilminin en önemli meselelerini Hâkim en-Nîsâbûrî’den öğrendi ve hocaları içinde en çok ondan faydalandı.

Beyhakî 406 (1015-16) yılından itibaren eserlerini telif etmeye başladı. Hadis ilmindeki sağlam bilgisi ve güçlü hâfızasıyla kendini kabul ettirdi. Hadislerde mevcut gizli kusurların tesbiti ile birbirine zıtmış gibi görünen rivayetlerin uzlaştırılmasında ve hadislerin fıkhını kavramada devrinin otoritesi oldu.



Onun ilimdeki yerini tesbite çalışan otoriteler, hem hadis hem de fıkıhtaki üstün mevkiine ve Eş’arî kelâmındaki geniş bilgisine özellikle işaret ettikten sonra çeşitli ilimlere vâkıf olduğunu, daha önce benzeri görülmeyen eserler verdiğini ve 1000 cüzü bulan eserlerinin hacmi itibariyle de seleflerini geçtiğini belirtirler. Beyhakî, 10 Cemâziyelevvel 458’de (9 Nisan 1066) Nîşâbur’da vefat etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23