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Salihlili iş insanlarından İstanbul’a kültür gezisi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, meclis üyeleri ve üyelerden oluşan 40 kişilik bir heyet, İstanbul’da 3 günlük bir seyahat çerçevesinde hem Automechanika Fuarı’nda incelemelerde bulundu hem de şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma imkanı buldu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 17:25
Salihlili iş insanlarından İstanbul’a kültür gezisi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, meclis üyeleri ve üyelerden oluşan 40 kişilik bir heyet, İstanbul’da 3 günlük bir seyahat çerçevesinde hem Automechanika Fuarı’nda incelemelerde bulundu hem de şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma imkanı buldu.


İhtisas fuarlarına üyelerini ulaştırmak için sık sık İstanbul’a geziler düzenleyen Salihli Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, bu sefer daha kalabalık bir grupla 3 gün süren bir ziyaret gerçekleştirdi.


Messe Frankfuart İstanbul Uluslararası Fuarcılık ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık işbirliği ile TÜYAP Kongre Merkezi’nde düzenlenen dünyanın en büyük üçüncü otomotiv fuarı Automechanika İstanbul’a katılan sektör temsilcilerinin stantlarını gezen Salihli TSO heyetinde, odanın yönetim kurulu, meclis üyeleri ve üyelerinden oluşan 40 kişilik bir grup yer aldı. Salihli heyeti, 1300’ün üzerinde katılımcının bulunduğu Automechanika Fuarı’nda otomotiv üretim ve onarım sistemlerine dair son teknoloji ürünleri görme imkanı buldu.


Fuar ziyareti sonrasında Salihli TSO grubu, Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine ışık tutan Rahmi M. Koç müzesini gezdi. Avrupa Müzeleri Konseyi tarafından özel ödüle layık görülen Haliç kıyısındaki Rahmi M. Koç Müzesi’nde Salihli heyeti karayolu ulaşımı, raylı taşımacılık, havacılık, denizcilik, makineler, iletişim, bilimsel aletler, model ve oyuncak, yaşayan geçmiş ve eğitim bölümlerindeki objeleri ilgiyle izledi ve ayrıntılı bilgi aldı.


Gezinin ilk gününün diğer durağı ise Fener Rum Patrikhanesi ve Aya Yorgi Kilisesi oldu. Dünya Ortodoksluğu’nun merkezi olan Patrikhane’nin dinsel ve siyasal hikayesi hakkında bilgiler alındı. Patrikhane gezisinden sonra eski Fener ve Balat sokaklarında geçmişe dair güzel hikayeler dinlendi.



Boğaz ve Yerebatan Sarnıcı


Gezinin ikinci gününde Salihli heyeti, Beylerbeyi’ne geçerek boğaz turunda, Boğaziçi kültürünün bir parçası olan yalıları ve sarayları görerek, yeraltında farklı bir dünya sunan Yerebatan Sarnıcı’nı hayranlıkla gezdi. Tarihi ve kültürel gezi kapsamında daha sonra Ayasofya Camii, Çemberlitaş ve Topkapı Sarayları gezilerek, rehber eşliğinde bilgiler alındı.


Salihli TSO ekibi, İstanbul turunun üçüncü gününde ise doğal ve tarihi balıkçı kasabası Şile ile Göksu ve Yeşilçay dereleri arasında kalan muhteşem doğaya sahip Ağva’yı da görme imkanı buldu.



Eğitici ve memnuniyet verici


Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, İstanbul turunun eğitici ve öğretici yanının yanı sıra, üyeler arasında kaynaşmaya da büyük katkı sağladığını belirterek, “Bu tür geziler, birbirini tanımayan üyelerimiz arasında son derece olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Geziye 18 meclis üyemizin yanı sıra üyelerimizden oluşan toplam 40 kişi katıldı. İstanbul gezimiz son derece yararlı geçti. Çoğumuz kısa süreler için geldiğimiz İstanbul’u bugüne kadar bu denli yakından tanıma imkanı bulamamıştı. Dolmabahçe ve Ayasofya gibi tarihimizde büyük önem taşıyan mekanları görme imkanı bulduk. Bu tür gezilerin daha sık yapılması konusunda üyelerimizden çok güzel geri dönüşler aldık.” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 17:25
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