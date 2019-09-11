0553 313 94 23

Salihlili 7 judocu milli takım kampında

Judoda kazandığı madalyalarla adından söz ettiren ve milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı, 2-23 Eylül tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Ümitler Judo Dünya Şampiyonası Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:47
Salihlili 7 judocu milli takım kampında

Judoda kazandığı madalyalarla adından söz ettiren ve milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı, 2-23 Eylül tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Ümitler Judo Dünya Şampiyonası Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.


Salihli Belediyespor Bayan Judo Takımı sporcularından Hilal Öztürk, Ceren Yılmaz, Aysun Ağdeve, Duygu Dirgen, Tuğba Yılmaz, Nehir Ekşi ve Şilan Bitgin Milli Takım kampına katılarak çalışmalara başladı.


Eylül ayı sonunda Kazakistan’da düzenlenecek olan Ümitler Judo Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve Salihli’yi başarılı judocu Hilal Öztürk temsil edecek. Judo da kariyerinin zirvesine tırmanan Salihli Belediyespor Judo Takımı ve Milli Takımın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Kazakistan’da yapılacak olan dünya şampiyonasında da Türkiye’ye altın madalya kazandırmak istediğini söyledi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ay-yıldızlı formayla Türkiye’yi ve Salihli’yi Ümitler Judo Dünya Şampiyonasında temsil edecek olan Belediyesporlu Judoculara başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan vatandaşlıktan çıkarılacaklar için kamp kuruyor
    1. Hindistan vatandaşlıktan..
    2. Kocaeli'de servis sürücüsünü darbeden..
    3. Van Büyükşehir eylül ayı meclis..
    4. Marmaris, Türkiye Rallisi'ne hazır
    5. Kütahya’da okullarda aşure ikramı
    6. Çineliler enişteleri Guidetti ile..
    7. Dışkı nakli bağırsak hastalıklarına..
    8. Simav’da ‘Güvenlik Toplantısı’
    9. Lüks otomobillerden panel hırsızlığı..
    10. Elazığ’da 4 kilo esrar ele geçirildi,..
    11. THY'den yeni uygulama! Resmen başlatıldı
    12. ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton..
    13. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı..
    14. Mersin Belediye Başkanı Seçer'in..
    15. Eyüp Sultan Camisi’nde Kur’an-ı Kerim..
    16. Emniyet Müdürü Çevik’ten Rektör..
    17. Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor
    18. INERS’19 sona erdi
    19. Belediyeden sokak hayvanları için..
    20. Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya..
    21. Jandarma ekipleri şüpheli araçta pala..
    22. İş kazalarında kan şekeri etkisi de..
    23. Aydın’da incir üreticisi şokta
    24. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    25. Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle..
    26. Beyoğlu’nda okul çevrelerinde denetim
    27. Başkan Vahap Seçer’in koruma aracı..
    28. Japonya, kargo mekiğinin fırlatılışını..
    29. Ege'nin mavi sularından olimpiyatlara..
    30. Listeye bir çizik daha! Kırmızı..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim