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Ekonomi

Salihli’de üreten kadınların güçbirliği

Manisa’nın Salihli ilçesinde kooperatif çatısı altında birleşen üreten kadınlar, Covid-19 salgınına rağmen Türkiye’nin dört bir yanına organik asma yaprağı ve bal göndererek aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:18:57 -
Salihli’de üreten kadınların güçbirliği

Manisa’nın Salihli ilçesinde kooperatif çatısı altında birleşen üreten kadınlar, Covid-19 salgınına rağmen Türkiye’nin dört bir yanına organik asma yaprağı ve bal göndererek aile bütçesine katkıda bulunuyor.


Kadınların üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılmalarını ve el emeklerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında birleşen kadınlar, asma yaprağı sezonunu açtı. Salihli Ovası’ndaki dünyaca ünlü sultaniye üzüm bağlarından toplanan yaprakları salamura yapan kadınlar, cam kavanozlardaki asma yapraklarını Türkiye’nin dört bir yanına, Covid-19 salgınına rağmen ulaştırıyor.


Üretici kadınlar ayrıca Manisa Bal Üreticileri Birliği’nin kooperatifleri için ürettiği hayıt, çiçek ve çam balı ile propolis satışına başladı.


Korona virüs salgınına karşı önlemlerini alıp, çalışma yaptıklarını belirten Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu, asma yaprakları ile bölgeye has balların Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kooperatif binasını adeta bir işletmeye çevirdiklerini belirten Ademoğlu, ürettikleri ürünlerin Tire Süt Kooperatifi Mağazasında da satışına başlandığını sözlerine ekledi.

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