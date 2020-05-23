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Salihli’de şehit mezarlarına jandarma eli değdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan bütün şehit mezarlarının bakım ve temizliği jandarma ekipleri tarafından yapılırken, eskiyen bayraklar ise yenileriyle değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:58:48 -
Salihli’de şehit mezarlarına jandarma eli değdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan bütün şehit mezarlarının bakım ve temizliği jandarma ekipleri tarafından yapılırken, eskiyen bayraklar ise yenileriyle değiştirildi.


Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen’in talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki şehit mezarlarına jandarma eli değdi. Jandarma ekipleri ilçe genelinde bulunan tüm şehit mezarlarına tek tek giderek mezarların çevre düzeni ile temizliğini yaptı. Mezar etrafları yabancı otlardan temizleyen, mezar taşlarını silen ekipler, daha sonra ise eskiyen Türk bayrakları yenileriyle değiştirdi.


Mezarlara su döken jandarma ekipleri, şehit kabirleri başında dua okudu.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli İrtibat Sorumlusu Abdullah Varol, bu duyarlı davranışlarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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