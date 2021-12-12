Salihli’de 35 taşınmaz kiraya verilecek

Mülkiyeti Salihli Belediyesi’ne ati nitelikleri ilanla duyurulan işyeri, mesken, park alanı, arsa ve arazi niteliğine sahip taşınmazların ve muhtelif mahallelerde bulunan Çam Kozalaklarının Toplama işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü ” ile kiralama ihalesi 23/12/2021 tarihi, Perşembe günü, saat 13:30’ da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Tablonun 4. Ve 5. Sırasında bulunan taşınmazlar, 02/05/2018 tarih ve 2018/47 sayılı Belediye Meclis Kararı gereği 10 yıllığına, 14. Sırasında bulunan WC 1 yıllığına, diğer sıradaki taşınmazların ve Çam Kozalağı Toplama işinin 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. Kira ihalesine katılacak taliplilerin “ Açık Teklif Artırma Usulüne göre” şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç 22/12/2021 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Kira ihalesine katılacak talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

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