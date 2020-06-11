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Ekonomi

Salihli Ovası’nda dane kaybına karşı sıkı denetim

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ege Bölgesinin en büyük tarımsal üretim merkezlerinden Salihli Ovası’nda yeni başlayan hububat hasadında ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için sıkı denetimlerine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:15:04 -
Salihli Ovası’nda dane kaybına karşı sıkı denetim

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ege Bölgesinin en büyük tarımsal üretim merkezlerinden Salihli Ovası’nda yeni başlayan hububat hasadında ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için sıkı denetimlerine başladı.


Salihli Ovası’nda hububat hasadı başlarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de biçerdöver kontrollerine başladı. Ekipler denetimlerde biçerdöverlerin eleklerindeki danenin ne kadarının yere döküldüğü kontrol ederken, ayrıca biçerdöver kullananların belgelerinin olup olmadığına da kontrol ediyor.


Salihli Ovası’nda üretimi yapılan buğday, arpa, soya, çeltik, mısır, ayçiçeği, yulaf, çavdar, nohut, aspir ürünlerin büyük bir çoğunluğunun biçerdöverle hasat edildiğini belirten Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir “Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebilmektedir. Bizde bu kayıpların önüne geçebilmek için denetimlerimizi başladık” dedi.


Hasat dönemi boyunca denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Demir, dane kayıplarının sadece çiftçiye değil, ülke ekonomisine de büyük zararlar verdiğini söyledi.

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