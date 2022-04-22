Saliha Erdim'den eşlere önemli tavsiyeler! 'Birbirimizin eksik yanlarını kapatıp...'

Yeniakit.com.tr

Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim, yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Erdim, "Allah'ın dediklerini kendimize bir dert ve dava edinmezsek yuva nasıl sağlam olsun?" dedi.

'Kusurlarımızı düzeltmemize yardımcı olmamız gerekir'

"Biz Müslümanlar olarak ailenin önemini biliyor muyuz?" diye soran Erdim, "Evliliğin amacı Allah'a has kullar olabilmek için birbirimize destek olmak ise birbirimizin eksik yanlarını kapatıp, kusurlarımızı düzeltmemize yardımcı olmamız gerekir. Evlenecek eşler önce şunu sorgulamalı: Ben eşimin düzelmesi için ne yapıyorum? Kendim için ne yapıyorum?" ifadelerini kullandı.

"Aile dengelerin oluştuğu ya da dengelerin bozulduğu kurumdur." mesajı veren Erdim, "Evlenecek çiftler önce 'biz' olabilmeli. 'Sen beni üzdün, sen benim sözümden çıkıyorsun..' denmemeli. Ben şunu kulaklarımla duydum: Ben erkeğim, beni dinlemen farz. Neye dayanarak?" diye konuştu.

Erdim şöyle devam etti:

Ben eşimle birlik, bütünlük içinde değilim ki çocuklarımla olayım. Ailede sevgi yok, muhabbet yok, ailede telefonun içinden dünyaya bakıyoruz. Oradan çıkacağız bir kere. Televizyonu atın evden. İnterneti sınırlayın.

Röportaj: Taha Emre Özdemir