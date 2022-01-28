Salih Uçan hangi takıma transfer oldu? Salih Uçak hangi takımda?
Salih Uçan Başkeşir'de... Beşiktaş oyuncusu Salih Uçak’ın hangi takıma transfer olacağı merak ediliyordu. Son dakika Salih Uçan transferinde gelişme yaşandı. Beşiktaş’ta forma giyen Salih Uan, sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir’de kiralandı.
Medipol Başakşehir Kulübü, Beşiktaş'tan Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Her iki kulüp de transferi resmen açıkladı. Başakşehir'in açıklamasında; "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Salih Uçan kimdir?
Salih Uçan, 6 Ocak 1994 tarihinde Marmaris-Muğla’da dünyaya gelmiştir. 1.82 boyundaki futbolcu, orta saha mevkiinde görev yapmaktadır. Altyapı kariyerine 2004-2008 yılları arasında formasını giydiği Marmaris Belediyespor’da başlayan genç futbolcu, 2008-2010 yılları arasında Bucaspor’da altyapıya devam etmiştir. Profesyonel kariyerine 2010 yılınca Bucaspor’da başlayan Uçan, 2012’de Fenerbahçe’ye transfer olmuştur. 2014 senesinde AS ROMA’ya kiralanan futbolcu, 7 maça çıktı ve gol bulamadı. 2008-2009 yıllarında Türkiye U-15 formasıyla 6 maça çıkan Uçan, 2013 senesinde Türkiye A Milli Takımı’nda forma giymeye başlamıştır.
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