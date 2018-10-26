Salih Uçan: Fenerbahçe'de kalsaydım...

İtalya Serie A takımlarından Empoli forması giyen Türk futbolcu Salih Uçan, İtalya basınına röportaj verdi.

Empoli'deki ilk golünü geçen hafta atan Salih, ''Geçen hafta attığım gol çok önemliydi. Çünkü o maçta kaybetmeyi hak etmemiştik. Kaybetseydik çok üzülecektik. Uzun süre saha dışında kalınca moraliniz ve kendinize güveniniz azalıyor. Ancak şu anda her şey benim için çok iyi. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Herkes gibi ben de sürekli oynamak istiyorum. Bunun kolay olmadığını da biliyorum çünkü Empoli'de çok iyi oyuncular var.'' diye konuştu.

"Tek problemim insanların ismimi yanlış telafuz etmesi"

Kendi kariyeri hakkında da konuşan Türk futbolcu, ''Türkiye'de 6 numara olarak oynamaya başladım. Defansın önünde oynuyordum. Ardından Fenerbahçe'de orta sahanın ortasında oynadım. Roma'ya transfer olduğumda işler yolunda gitmedi. Ama kolay da değildi. 20 yaşındaydım ve takımda Pjanic, De Rossi, Nainggolan, Keita, Strootman ve Predes vardı. Empoli'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Açık söylemem gerekirse burada tek problemim insanların ismimi yanlış telafuz etmesi. Sahada herkes bana 'Salts' diyor. Bana seslendiklerini anlamam zaman alıyor.'' dedi.

''Fenerbahçe'de kalmış olsaydım..."

Futbolda önemli olanın para olmadığını belirten Salih Uçan, ''Fenerbahçe'de kalmış olsaydım daha çok para kazanacaktım ama benim için önemli olan para değil.Empoli belki kağıt üzerinde küçük bir takım olarak gözüküyor ama hiç küçük değil.'' sözlerini kullandı.

''Saçlarımı kestim çünkü..."

Son olarak saçını kestirmesi hakkında konuşan 24 yaşındaki futbolcu, ''Saçlarımı kestim çünkü herkes bana çocuk gibi gözüktüğümü söylüyordu. Beni ikna ettiler. Saçımı kestikten sonra insanlar bana daha yakışıklı olduğumu söylediler.'' şeklinde konuştu.