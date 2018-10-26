THY- Euroleague
0553 313 94 23

Salih Uçan: Fenerbahçe'de kalsaydım...

Sezon başında Fenerbahçe'den Empoli'ye transfer olan Salih Uçan, İtalya'da açıklamalarda bulundu. Uçan, ''Fenerbahçe'de kalmış olsaydım daha çok para kazanacaktım ama benim için önemli olan para değil" ifadelerini kullandı.

26 Ekim 2018 Cuma 22:51
Salih Uçan: Fenerbahçe'de kalsaydım...

İtalya Serie A takımlarından Empoli forması giyen Türk futbolcu Salih Uçan, İtalya basınına röportaj verdi.

Empoli'deki ilk golünü geçen hafta atan Salih, ''Geçen hafta attığım gol çok önemliydi. Çünkü o maçta kaybetmeyi hak etmemiştik. Kaybetseydik çok üzülecektik. Uzun süre saha dışında kalınca moraliniz ve kendinize güveniniz azalıyor. Ancak şu anda her şey benim için çok iyi. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Herkes gibi ben de sürekli oynamak istiyorum. Bunun kolay olmadığını da biliyorum çünkü Empoli'de çok iyi oyuncular var.'' diye konuştu.

"Tek problemim insanların ismimi yanlış telafuz etmesi"

Kendi kariyeri hakkında da konuşan Türk futbolcu, ''Türkiye'de 6 numara olarak oynamaya başladım. Defansın önünde oynuyordum. Ardından Fenerbahçe'de orta sahanın ortasında oynadım. Roma'ya transfer olduğumda işler yolunda gitmedi. Ama kolay da değildi. 20 yaşındaydım ve takımda Pjanic, De Rossi, Nainggolan, Keita, Strootman ve Predes vardı. Empoli'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Açık söylemem gerekirse burada tek problemim insanların ismimi yanlış telafuz etmesi. Sahada herkes bana 'Salts' diyor. Bana seslendiklerini anlamam zaman alıyor.'' dedi.

''Fenerbahçe'de kalmış olsaydım..."

Futbolda önemli olanın para olmadığını belirten Salih Uçan, ''Fenerbahçe'de kalmış olsaydım daha çok para kazanacaktım ama benim için önemli olan para değil.Empoli belki kağıt üzerinde küçük bir takım olarak gözüküyor ama hiç küçük değil.'' sözlerini kullandı.

''Saçlarımı kestim çünkü..."

Son olarak saçını kestirmesi hakkında konuşan 24 yaşındaki futbolcu, ''Saçlarımı kestim çünkü herkes bana çocuk gibi gözüktüğümü söylüyordu. Beni ikna ettiler. Saçımı kestikten sonra insanlar bana daha yakışıklı olduğumu söylediler.'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 22:51
  1. salih uçan
  2. fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'daki doğal afetler 3 binden fazla can aldı
    1. Endonezya'daki doğal afetler 3 binden..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni..
    3. İstanbul'da dev operasyon! 87 kişi..
    4. Düzce'de iki katlı ahşap yangında kül..
    5. Nasreddin Hoca yarışmasında dereceye..
    6. Bursa'da FETÖ operasyonu! 3 işadamı..
    7. Donma tehlikesi geçiren 3 asker tedavi..
    8. IKBY'de uçak seferleri iptal edildi
    9. Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde..
    11. Macaristan'da tarih yazan Yasemin Adar..
    12. Yeni Havalimanı'na gidecek İETT..
    13. Kütahya'da 'polis telsizi' operasyonu!
    14. Irkçı söylemler başına iş açtı! Kovuldu
    15. Nijerya'da Kaşıkçı için adalet..
    16. Emine Erdoğan: Nüfus ancak 3 çocuk ile..
    17. Rus şirket açıkladı! Yüzde 95'i..
    18. Bursaspor ilk yarıda galibiyete uzandı
    19. Varisi olanlar nelere dikkat etmeli?
    20. Ülkeyi yasa boğan açıklama:..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?