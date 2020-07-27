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Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm hakkında karar

Terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, çıkarıldığı mahkemece salıverildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:31:00 -
Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm hakkında karar

PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), sevk edildiği mahkemece adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

15 Temmuz tarihinde ikna çabaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olan Salih Müslüm’ün yeğeni ’Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye çıkarıldı. 12 günlük sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi’ne getirilen Dalya Mahmut Müslüm, savcılıkta ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.

Bölücü terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm’ün yeğeni ’Viyan Şervan’ kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, 15 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Müslüm, emniyette verdiği ifadede, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde sözcüsü Salih Müslüm’ün öz yeğeni olduğunu, Suriye’de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan ’Esma Samur’ kod adlı terörist Gülten Altaş’ın yakın korumalığını yaptığını anlatmıştı.

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