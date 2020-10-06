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Gündem Salih Müslüm’ün yeğeni Dalya 127 teröristi teşhis etti, 26 terör yuvasının yerini gösterdi
Gündem

Salih Müslüm’ün yeğeni Dalya 127 teröristi teşhis etti, 26 terör yuvasının yerini gösterdi

Mersin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan, PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, 127 teröristi arşiv fotoğraflarından teşhis etti ve örgütün Suriye'de yuvalandığı 26 noktayı da harita üzerinden gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:26:00 -
Salih Müslüm’ün yeğeni Dalya 127 teröristi teşhis etti, 26 terör yuvasının yerini gösterdi

15 Temmuz 2020'de teslim olması sağlanan Müslüm hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Suriye'de sözde basın biriminde örgüt mensuplarının fotoğraf ve videolarını çektiği, sonrasında başta Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terörist Gülten Alataş olmak üzere örgütün birçok sözde yöneticisinin şoförlüğünü ve korumalığını yaptığı belirtilen Müslüm'ün ilk ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği aktarıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi: "Müslüm, terör örgütü içerisinde eylemi olmadığını, terör örgütüne zorla ailesi tarafından katılmasının sağlandığını, bu nedenle de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ettiği, verdiği bilgilerin araştırmalar sonucunda doğru olduğu anlaşılmıştır. Sanık, 127 örgüt mensubunun teşhisini yaptı. Müslüm'ün ifadesindeki ve teşhis ettiği fotoğraflardaki şahıslarla ilgili haklarında soruşturma bulunanların soruşturma dosyalarına şüpheliye ait ifade ve teşhis tutanakları gönderildi. Soruşturma bulunmayan şahıslarla ilgili olarak da suç duyurusunda bulunuldu." Müslüm’ün, Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı 26 yeri harita üzerinden koordinatlarla gösterdiği ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının mahkemenin takdirine bırakıldığı belirtilen iddianamede, sanık hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası da istendi.

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