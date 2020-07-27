Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim adliyeye sevk edildi
Terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim, Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün süren sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslüm adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan "Viyan Şervan" kod adlı Müslüm (21), geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Müslüm, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.