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Gündem Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı
Gündem

Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada, kamuoyunda 'ünlülerin hocası' olarak da bilinen metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin öldürülmüştü. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Mustafa Ö. polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 08:29:00 -
Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı

Olay, 9 Mart'ta Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. İddialara göre hayvanat bahçesinde kamuoyu tarafından 'ünlülerin hocası' olarak da bilinen Salih Memişoğlu ile Mustafa Ö. bir araya geldi.

Üzerindeki silahı çıkartarak kurşun yağdırdı

İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşanırken, Mustafa Ö. üzerindeki silahı çıkartarak Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ve Osman Ö.'ye ateş etti. Olayda Memişoğlu ve Zengin hayatını kaybederken, Osman Ö. de yaralandı.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Mustafa Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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