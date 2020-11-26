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Aktüel Salgınla ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için "moral kampı"
Aktüel

Salgınla ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için "moral kampı"

Kastamonu'da düzenlenen kampta 2 gün boyunca bisiklet, tırmanış, okçuluk, golf, dart, el sanatları, paintball, tenis ve zipline etkinliklerine katılan sağlık çalışanları, akşamları kamp ateşi eşliğinde şarkılar söyledi - Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Turan: - "Özellikle hastanede görevli hekim ve diğer yardımcı sağlık personeli ile ağırlıklı olarak filyasyon ekibinde gece gündüz yoğun şekilde çalışan sağlık çalışanları için bu iki günlük kamp ortamı nefes almaları açısından önemliydi"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:07:15 -
Salgınla ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için "moral kampı"

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "moral kampı" düzenlendi.

Çocukları ve yakınları ile kampa katılan sağlık çalışanları, iki gün boyunca bisiklet, tırmanış, okçuluk, golf, dart, el sanatları, paintball, tenis ve zipline etkinliğinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bir araya geldi.

Akşamları kamp ateşi yakıp canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyen sağlık çalışanları, Yolkonak Gençlik Kampı'nda 2 gün doğayla iç içe zaman geçirdi.

- "İki gün de olsa çalıştıkları ortamdan uzaklaşmış oldular"

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Turan, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının özveriyle yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde 14-15 Kasım'da yapılan kampın verimli geçtiğini vurgulayan Turan, "Sağlık çalışanları, bu yoğun tempoda en azından bir nefes alma imkanı buldu. İki gün de olsa çalıştıkları ortamdan uzaklaşmış oldular. Görevlerine rahatlamış olarak dönecekler." dedi.

Kampın dolu dolu geçtiğini belirten Turan, şunları söyledi:

"Özellikle hastanede görevli hekim ve diğer yardımcı sağlık personeli ile ağırlıklı olarak filyasyon ekibinde gece gündüz yoğun şekilde çalışan sağlık çalışanları için bu iki günlük kamp ortamı nefes almaları açısından önemliydi. İş ortamının stresinden uzaklaşma açısından faydalı oldu."

- "Bu yoğun süreçte deşarj olmamızı sağlıyorlar"

Aile hekimi Dr. Özer İlçin ise kamp ile yaşadıkları yoğun dönemde deşarj olmalarıının sağlandığını söyleyerek, "İyi düşünülmüş bir şey. Kamp kapsamında parkurda dayanıklılığımızı test ettik. Ziplinede kaydık, şimdi de arkadaşlarla paintball oynayacağız." dedi.

Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan Uzman Dr. Çağlar Karabaş da 5 yaşındaki oğlu ile kampa geldiğini anlatarak, "İp parkurundan geçtikten sonra paintball oynuyoruz. Böyle bir organizasyonun yapılması çok iyi düşünülmüş. Güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Sağlık memuru Cengiz Küyükkapucu da sağlık çalışanlarının mart ayından bu yana Kovid-19 ile mücadele ettiğini, yoğun tempoda çalıştığını belirterek, "Böyle bir dönemde bu aktivite bizi dinlendirdi. Bakanlarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, kamp müdürümüze teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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