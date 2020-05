Salgınla birlikte siber güvenlik duvarının gerekliliği ortaya çıktı

Siber güvenlik için diğer önemli faktör de internet hizmetini güvenilir bir altyapı üzerinden almak.

Salgının ortaya çıktığı günden bu yana her gün içinde “korona” veya “corona” kelimesi geçen yüzlerce yeni alan adı satın alınıyor. Bilgisayar korsanları bu alan adları üzerinden açtıkları siteler aracılığıyla kullanıcılara “oltalama” yöntemi kullanılarak siber saldırılar düzenliyor. Örneğin hackerlar tanınmış bir firmanın ya da platformun adına benzer bir kelimeyle korona kelimesi birleştirilerek yeni bir alan adı alıyor. Ardından bu isimle açılan siteden yolladıkları ‘Üyelik kazandınız’ gibi e-postalara siber saldırılar gerçekleştiriyorlar. Çoğu kişi içeriğin güvendikleri bir yerden geldiğini düşünerek bu e-postaları açıyor, bu sayede de oltalama yönteminin başarılı olma ihtimali artıyor.

“Müşterilerimize 7/24 siber güvenlik sağlıyoruz”

Pek çok şirketin evden çalışma düzenine geçtiği bu dönemde şirket verilerini uzaktan yönetmek veya şirket sistemlerine bağlanmak, siber güvenliği daha da önemli bir hale getiriyor. Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi Turkcell, son yıllarda veri güvenliği yatırımıyla dikkat çekiyor.

“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” prensibiyle hareket ettiklerini vurgulayan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, güvenlik uygulamaları ve veri merkezlerine yaptıkları yatırımların öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını söylüyor.

‘Yerli ve milli altyapı’

Siber güvenlik konusunda her ülkenin kendi altyapısını sağlaması gerektiğinin altını çizen Özata şu mesajları verdi: “Pandemi sonrası evden çalışma ve uzaktan eğitim düzenlerine geçmemizle birlikte sadece kurumlar için değil bireyler için de siber tehditlerde de gözle görülür artışlar meydana gelmeye başladı. Bu saldırıları bertaraf etmenin yolu ise güvenli altyapıdan geçiyor. Turkcell olarak öncelikle kendi altyapımızı ve müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri güvenli hale getirmek için kurduğumuz bir siber savunma merkezimiz var. Her türlü siber tehdidi öncesinde görüp gerekli önlemleri bu merkez sayesinde alabiliyoruz. Öte yandan; kurumsal müşterilerimize bağlantı, altyapı, veri merkezi hizmetlerimizin yanı sıra güvenlik hizmeti de veriyoruz. Bunun için de Siber Güvenlik Operasyon Merkezimiz var. Bizden hizmet alan müşterilerimiz için 7/24 çalışıyor, altyapılarını güvenli hale getiriyoruz. Bu kapsamda onlara başta güvenlik operasyon merkezi olmak üzere danışmanlık, analiz, tasarım ve koruma hizmetleri sunuyoruz. Siber güvenlik konusunda en önemli ihtiyaçlardan olan insan kaynağı konusunda ise her yıl onlarca genci eğiterek hem şirket bünyemizde hem de sektörde istihdam ediyoruz. Amacımız yerli ve milli bilgi birikimimizi artırarak Türkiye’nin siber güvenlik alanında söz sahibi ülkelerden biri olabilmesine katkı sağlayabilmek.”

Binlerce şirket verisini uzaktan yönetiyor

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin de aralarında bulunduğu bin 600’ü aşkın müşterisine veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunduğunu belirten Özata, “Bu sayede şirketler 7/24 kesintisiz hizmet alarak iş sürekliliğini sağlıyor; mekandan bağımsız olarak sistemlerine erişerek çalışmalarını evden de sürdürüyor. Aynı zamanda olağandışı durumlarda alanında uzman Turkcell mühendisleri tarafından uzaktan destek verilerek saniyeler içerisinde sorunlar çözülüyor” diye konuştu.