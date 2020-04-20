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Korona Virüs

Salgının merkezi ABD'nin nüfusu hızla eriyor! İşte son rakamlar

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a yükseldi.

2020-04-20 17:21:00 - 2020-04-20 17:43:33
Salgının merkezi ABD'nin nüfusu hızla eriyor! İşte son rakamlar

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1590 artarak 40 bin 690'a ulaştı.

ABD'yi 200 bin 210 vakayla İspanya, 178 bin 972 vakayla İtalya ve 154 bin 98 vakayla Fransa takip ediyor.

New York salgının merkezi

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 882 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 980 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde 115 bin 990 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.

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Yorumlar

ömer

Nasil hizla eriyormus...330M nüfuslu ülkede zaten hergün binlerce ölüm vardır...Nasil kafa ama...
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bahauddin

Hocam Allahtan korkun Akit bunu yaparsa başka gazeteler neler yapmaz. Yıllardır gazetenizi günlük düzenli olarak takip ediyorum ve şunu görüyorum maalesef Saçma sapan başlıkları gün geçtikçe artırıyorsunuz. Ayrıca haberlerin içeriklerini doğru düzgün gözden geçirmeden yanlış ve bazı haberlerde alakasız birşekilde hazırlıyorsunuz. Bu size yakışmıyor. Müslümanın işi doğru olur. Müslümanın işinde eğrilik olmaz. 
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