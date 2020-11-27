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Ekonomi Salgının finans kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak
Ekonomi

Salgının finans kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:15:23 -
Salgının finans kuruluşları üzerinde uzun vadeli etkileri olacak

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal kurumlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olacağını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, finansal kurumların salgının uzun vadeli ekonomik darbelerine maruz kalacağı, bunun da büyük olasılıkla çoğu bankanın ve ABD’deki sağlık sigortası şirketlerinin kredi profilleri üzerinde negatif etkilerinin olacağı belirtildi.

Salgının ardından uzun süre bankaların zorlu bir faaliyet ortamına sahip olacağı belirtilen açıklamada, artması beklenen işsizliğin ve ekonomik zayıflığın özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin yoğun olarak kredi aldığı finansal kuruluşların varlık kaliteleri üzerindeki baskıyı artırabileceği kaydedildi.

Fitch Ratings’in açıklamasında ayrıca zayıf talebin ve azalan sermaye piyasası aktivitesinin finans kuruluşlarının gelirlerini baskılayabileceği, mevcut olumsuz koşulların finans sektöründe küresel ölçekte konsolidasyonu artırabileceği kaydedildi.

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