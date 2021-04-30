Salgına rağmen büyümeye devam etti

434 milyon lira da yatırım harcaması yapıldı. 2019’da 2 bin 184 ton olan esas ürün üretimi geçen sene 2 bin 424 tonu buldu. Esas ürün satışı da 2 bin 243 tondan 2 bin 372 tona çıktı. 2020’yi 7.52 milyar lira net satış geliri ve 60.6 milyon lira net kârla kapatan KARDEMİR, ihracatını da 4 milyon dolara taşıdı. Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “2023 hedeflerine koşar adım ilerleyen KARDEMİR’in raydan tren tekerine kadar yerli pek çok ürünü üretmesinden onur ve gurur duyuyoruz. KARDEMİR, her geçen yıl büyüyor ve ülkeye daha çok katma değer kazandırıyor” diye konuştu.