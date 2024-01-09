Salgın sürecine ilişkin önemli uyarılar! Koronavirüs ve ınfluenzaya karşı korunma yolları
Türkiye'de son günlerde yaşanan gribal enfeksiyonlar, vatandaşları tedirgin etti.
Acil servislerde hasta yoğunluğu yaşandığı belirtilirken, Covid dışındaki koronavirüs türlerinin ve ınfluenza virüsünün etkili olduğu belirtiliyor.
Hemen her evde bir gribal enfeksiyona rastlanırken uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.
Gün ışığından faydalanmanın önemi!
Buna göre soğuk algınlığına karşı alınması gereken en önemli tedbirlerden birisi de gün ışığından faydalanmak.
Gribal enfeksiyon sebebiyle kendilerini evlerine kapatan hastaları uyaran uzmanlar, havanın güneşli olup olmamasına bakılmaksızın, gün ışığından faydalanılması gerekliliğine dikkat çekiyor.