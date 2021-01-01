Salgın nedeniyle mali açıdan zor günler geçiren kulüplerin gözü "serbest" yıldızlarda

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan kulüpleri, sezon sonu serbest kalacak futbolcu piyasasında önemli isimlerin yer alması nedeniyle hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mali açıdan zor günler geçiren kulüpler için bonservis ücreti ödenmeden yapılacak transferler, her zamankinden daha fazla önem kazandı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında başta Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi olmak üzere Bayern Münih'ten David Alaba, Milan'dan Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma, Real Madrid'den Sergio Ramos, Manchester City'den Sergio Agüero gibi oyuncuların yer alması, kadrosunu yıldızlarla güçlendirmek isteyen kulüpler için büyük fırsat oluşturuyor.





- Kulüpler futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor





Kulüpler, Bosman kuralları gereği sözleşme bitiş tarihinin 6 ay öncesinden futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor.

Gelecek yıl için transfer planlamaları kapsamında kulüpler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcularla şimdiden anlaşma imkanına sahip.





- En değerlisi Messi





Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde sezon sonu serbest kalacak futbolcular arasında Barcelona forması giyen Lionel Messi, en değerli isim olarak dikkati çekti.

Sezon öncesi adı Manchester City ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi kulüplerle anılan Messi'nin 100 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.

Sezon sonu takımından ayrılabilecek yıldız futbolcular arasında Messi'yi 65 milyon avro piyasa değeriyle Bayern Mühih'ten savunma oyuncusu David Alaba takip ediyor. Sol bek ve stoperde görev yapan Alaba'nın ismi şimdiden Real Madrid ile transfer söylentilerine karıştı.

Real Madrid'den Sergio Ramos da henüz sözleşmesi yenilenmeyen yıldız savunma oyuncularından biri olarak göze çarpıyor.





- Milan'ın yıldızları kulüplerin radarında





Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve kaleci Gianluigi Donnarumma, sözleşmesi sona erecek önemli isimler arasında yer alıyor.

Sözleşme yenileme görüşmeleri devam eden ve önemli kulüpler tarafından istendiği öne sürülen iki futbolcudan Donnarumma 60 milyon avro, Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon avro piyasa değerine sahip.





- Önemli hücum oyuncuları sezon sonu serbest kalabilir





Memphis Depay, Sergio Agüero, Florian Thauvin, Angel Di Maria ve Arkadiusz Milik gibi hücum oyuncuları, sezon sonuna kadar sözleşme yenilemedikleri takdirde boşta kalacak.

Manchester City'de 10 yıldır görev yapan Agüero ve Napoli'den Arkadiusz Milik'in takımlarından ayrılması beklenirken Olympique Lyonlu Memphis Depay'ın Barcelona ile transfer görüşmeleri yaptığı biliniyor.

PSG'de forma giyen ve kariyeri boyunca en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcular arasında yer alan Di Maria ve Olympique Marsilya'dan Florian Thauvin, kulüplerin kadrosunda görmek isteyebileceği önemli kanat oyuncuları olarak göze çarpıyor.

Real Madrid'den Luka Modric, PSG'den Julian Draxler, Roma'dan Henrikh Mkhitaryan ve Liverpool'dan Georginio Wijnaldum gibi orta saha oyuncuları için de birçok kulübün girişimde bulunduğu iddia ediliyor.





- Süper Lig'de de birçok oyuncunun sözleşmesi sona erecek





Süper Lig'de özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'da sözleşmesi bitecek oyuncular dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Josef de Souza, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Galatasaray'da Younes Belhanda, Fernando Muslera, Emre Akbaba, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Arda Turan kontratları yenilenmediği takdirde kulüpten ayrılacak.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Papiss Cisse ve genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor'dan Steven Caulker, Salih Uçan, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara, Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio gibi futbolcular serbest kalma ihtimali bulunan oyuncular olarak öne çıkıyor.

Sözleşme yenilememeleri halinde sezon sonunda serbest kalacak önemli futbolculardan bazıları şöyle: