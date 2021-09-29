Salgın nedeniyle İtalya’da ölenlerin sayısı 130 bin 870’e yükseldi
İtalya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 63 artarak 130 bin 870'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte yapılan 295 bin 452 testte 3 bin 212 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 4 milyon 668 bin 261'e ulaştı.
Ülkede aktif Coid-19 hasta sayısı 95 bin 979’a geriledi. İyileşenlerin sayısı 6 bin 42 artışla 4 milyon 441 bin 412'ye ulaştı.
Bugün itibarıyla 84 milyon 500 bin 24 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 355 bin 56 oldu.