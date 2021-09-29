Salgın nedeniyle İtalya’da ölenlerin sayısı 130 bin 870’e yükseldi

Ülkede son 24 saatte yapılan 295 bin 452 testte 3 bin 212 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 4 milyon 668 bin 261'e ulaştı.

Ülkede aktif Coid-19 hasta sayısı 95 bin 979’a geriledi. İyileşenlerin sayısı 6 bin 42 artışla 4 milyon 441 bin 412'ye ulaştı.

Bugün itibarıyla 84 milyon 500 bin 24 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 355 bin 56 oldu.





