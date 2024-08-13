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Sağlık Salgın mı var? Acil servisler bu şikayetle dolup taşıyor!
Sağlık

Salgın mı var? Acil servisler bu şikayetle dolup taşıyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 14:43:48 - 2024-08-13 14:43:47

Uzmanlar, son 1 ayda kusma, bulantı ve yüksek ateş şikayetlerindeki artışa dikkat çekiyor.

Acil servisler bugünlerde; ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle yapılan başvurularla dolup taşıyor. Bu vakalarda ciddi artış yaşandığı kaydedilirken; vatandaşların acil servise başvuru sayısında artış yaşandığı belirtildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, “Son bir aydır ishal vakalarında artış görüyoruz. Daha fazla hastanemize başvuru oluyor. Son bir ay içerisinde böyle bir artışla karşı karşıyayız” dedi.

"ÇOĞU VİRAL HASTALIKLAR"

Prof. Dr. Ersin Aksay, “Çoğu hastamızın başvuru şikayeti ishal. Bazı hastalarda; bulantı, kusma, ateş yüksekliği, ateşi yüksek olan hastalarda yaygın kas, kemik ağrısı, uzamış ishallerde sıvı kaybına bağlı yorgunluk, halsizlik ortaya çıkıyor. Bizim hastanemizde günde 20-30 vakaya rastlıyoruz. Bunlar aslında virüs hastalıklarına bağlı, viral hastalıklara bağlı ortaya çıkıyor. Az bir kısmı bakteriyel, bir kısmı parazitsel enfeksiyonlar; ama hasta bazında düşünürsek, bunlarda ileri inceleme, teknik yapmadan sadece öyküye bakarak hangi etkenle enfekte olduklarını anlamamız gerçekten güç; ama çoğu viral hastalıklar olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.
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