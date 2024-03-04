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Gündem Salgın hastalık, yetersiz beslenme... Bombardımandan kurtulan Gazzeliler zorluklarla savaşıyor!
Gündem

Salgın hastalık, yetersiz beslenme... Bombardımandan kurtulan Gazzeliler zorluklarla savaşıyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 15:54:00 -
Salgın hastalık, yetersiz beslenme... Bombardımandan kurtulan Gazzeliler zorluklarla savaşıyor!

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde 1 milyon Gazzelinin bulaşıcı hastalıklarla mücadele ettiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve kısıtlamaları devam ediyor.

Bölgede seyreden açlık ve susuzluk nedeniyle insani durum kritik seviyeye gelirken, bu durumdan en çok etkilenenler çocuklar ve bebekler oluyor.

DSÖ uyardı!

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi’ndeki çocuklar, bebekler, hamile ve emziren kadınlar arasında yetersiz beslenmenin hızla artmasının sağlık açısından ciddi tehditler oluşturduğu yönünde uyarıda bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, bölgedeki yaklaşık 1 milyon Filistinlide bulaşıcı hastalık vakası gözlemlendiği belirtilirken, tedavi için gerekli tıbbi imkanların mevcut olmadığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin 155 sağlık kuruluşunu vurduğu, 32 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığı ve 126 ambulansı ise kullanılamaz hale getirdiği bildirildi.
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