Salgın günlerinde “iyilik hareketi” yüzleri güldürdü

Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, korona virüs (Covid-19) salgını döneminde evde kalanlar için alışverişlerini yapıp ihtiyaçlarını karşılıyor, evlerinde yüz koruyucu siperlik üreterek sağlık çalışanlarına destek olmaya çalışıyor ve ödüllü filmlerini ücretsiz erişime açıyor.

2015 yılından bu yana “Kampüste iyilik var” diyerek öğrencisinden mezununa, çalışanından akademisyenine bir araya gelerek kurduğu gönüllülük hareketini “İzmir’de iyilik var” sloganıyla kente yayan Yaşar Üniversitesi, Covid-19 salgını döneminde de iyilik hareketini yaymaya devam ediyor. Yıl boyunca yoksullar ve evsizler için kışlık kıyafetlerle ihtiyaç malzemeleri toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran iyilik gönüllüleri, Covid-19 salgını döneminde geçtiğimiz zor zamanlarda herkesi kapsayacak birçok iyiliğe imza attı. Kampüste sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcıları ve lazer kesim cihazları ile siperlik ve maske üretilip uygulama mutfağında yine sağlık çalışanları için sağlıklı atıştırmalıklar hazırlandı. Öğrenciler ve mezunlar da evlerinde kalmak zorunda olanlara yardım etmekten uzaktan ders vermeye, ödüllü filmlerini erişime ücretsiz açmaktan sokak hayvanlarını beslemeye kadar bu süreçte aktif olarak yer aldı.

Korona Günlerinde İyilik Platformu

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Kevser Çimenli, bu dönemde, üniversite olarak sivil toplum kuruluşlarının gönüllülüğü yaymak ve dayanışmayı artırmak için bir araya geldiği Korona Günlerinde İyilik Platformu’nda da yer aldıklarını belirterek “Öğrencilerimiz, mezunlarımız, çalışanından akademisyenine kadar gönüllü takımımız bu süreçte aktif olarak iyilik hareketini yaymak için çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerimiz apartman gönüllüsü olarak çalışıp ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını gidermek için kapılarını çalıyor, sokak hayvanlarını besliyor, ekonomik durumu olmayan hasta ve yakınlarına malzeme tedarikleri yaparak tam bir toplumsal dayanışma örneği sergiliyor, kimisi sağlık çalışanlarına destek için evlerinde siperlik üretiyor. Kurulmasına öncülük ettiğimiz ve aktif olarak yer aldığımız bu dayanışma platformu, şu anda İzmir’de yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

19 Mayıs Dijital Gençlik Buluşmaları

Yaşar Üniversitesi olarak destekçileri arasında yer aldıkları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler için 5 gün sürecek bir dijital buluşma planladıklarını da ifade eden Kevser Çimenli, “Korona Günlerinde İyilik Platformu, Pi Gençlik Derneği, Bolluk Bereket Festivali ve bizim işbirliğimizde 19 Mayıs Dijital Gençlik Buluşmaları düzenliyoruz. Covid-19 sürecinden etkilenen gençler arasında ortak akıl oluşturabilmek, dönüşüme dikkat çekmek ve gençlerle süreci tasarlayabilmek, onları alanında uzman ve birbirinden önemli isimler ile bir araya getirmek, en önemlisi de gençlerimize umut verebilmek adına çevrimiçi etkinliler planlandı. 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Online platformlarda canlı söyleşiler ve dijital ortamda düzenleyeceğimiz ödüllü ‘19 Mayıs! 19 Genç! 19 Fikir!’ yarışması ve ’19 Mayıs! 19 Genç! 19 Soru!’ bilgi yarışmasına katılacak gençler hem fikirlerini paylaşacak hem de dizüstü bilgisayar, tablet, akademik ve kişisel gelişim eğitimleri ile para ödülleri kazanacak. Yaşar Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Cemali Dinçer de 16 Mayıs saat 16.00’da Yeni Nesil Kariyer başlıklı online oturumda gençlerle bir araya gelecek” diye konuştu.