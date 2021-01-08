Salgın, doğal gaz tüketimini artırdı

Türkiye’nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 6,75 artarak 50 milyar metreküpe çıktı. Türkiye’ye giren doğal gaz miktarı 2019’da 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp olarak hesaplanmış, toplam tüketim miktarı ise 45 milyar 286 milyon metreküp olarak gerçekleşmişti.

En çok ocakta, en az haziranda

Türkiye’ye geçen yıl en fazla doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 7 milyar metreküple ocak oldu. En düşük doğal gaz girişi ise 2 milyar 223 milyon 458 bin metreküple haziranda gerçekleşti. Geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz abone sayısı yaklaşık 17 milyon 500 bine ulaşırken, bunun nüfus eş değeri 70 milyon olarak hesaplanıyor. Yapılan çalışmalarla doğal gaz arzı sağlanmış yerleşim yeri sayısının 2022 sonunda en az 661’e çıkması hedefleniyor. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, geçen yıl sonu itibarıyla toplam 581 ilçeye doğal gaz ulaştırıldığını ifade etmişti.