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Gündem Saldırıyı üstlendiler! Utandınız mı İyi Parti'yi HDP ile ittifaka hazırlayan ahlaksızlar?
Gündem

Saldırıyı üstlendiler! Utandınız mı İyi Parti'yi HDP ile ittifaka hazırlayan ahlaksızlar?

Mersin polisevinde bir polisimizin şehit edildiği kanlı saldırı, PKK terör örgütü tarafından üstlenildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 20:35:00 -
Saldırıyı üstlendiler! Utandınız mı İyi Parti'yi HDP ile ittifaka hazırlayan ahlaksızlar?

PKK terör örgütü, Mersin polisevine yönelik hain saldırıyı üstlendi.

Polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu saldırıyı üstlenen PKK tarafından yapılan açıklamada, "Bu eylem, zindanlar üzerindeki baskılara, katliamlara ve gerillaya dönük kullanılan kimyasal silahlara karşı cevap olarak geliştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Utandınız mı ahlaksızlar?

İki kadın saldırganın gerçekleştirdiği hain saldırıda, etkisiz hale getirilen teröristlerden Dilşah Ercan'ın adının, CHP tarafından 2013 yılında hazırlanan Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Şimdi gözler, HDP ile İYİ Parti'yi ittifaka hazırlayan ahlaksızlara çevrildi.

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