Saldırıyı fırsata çevirdi! Firari Emre Uslu'dan FETÖ'cülere eylem çağrısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 ayrı noktaya silahlı saldırı düzenlendi. Viyana polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada biri kadın, 3 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda 15 kişi de yaralandı. Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonrası firari FETÖ'cü Emre Uslu ise saldırıyı fırsara çevirerek FETÖ'cüleri eyleme çağırdı.

"Yarından tezi yok"

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Almanya ve Avusturya'da yaşayan FETÖ'cüleri eyleme çağıran FETÖ firarisi Uslu, paylaşımında "Yarından tezi yok Viyena'da yaşayan Müslümanlar el ele tutuşup Sinagog'un çevresini sarp terörü lanetlemeli. Özellikle Almanya ve Avusturya'da yaşayan/sığınan Gülen Cemaati mensupları terör ile aralarındaki büyük farkı GÖRÜNÜR VE EN ÇARPICI ŞEKİLDE ifade edecek bir eylem yapmalı." ifadelerini kullandı.