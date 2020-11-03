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Gündem Saldırıyı fırsata çevirdi! Firari Emre Uslu'dan FETÖ'cülere eylem çağrısı
Gündem

Saldırıyı fırsata çevirdi! Firari Emre Uslu'dan FETÖ'cülere eylem çağrısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısını fırsata çevirmek isteyen firari FETÖ'cü Emre Uslu, Almanya ve Avusturya'da yaşayan FETÖ'cüleri eyleme çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:46:00 -
Saldırıyı fırsata çevirdi! Firari Emre Uslu'dan FETÖ'cülere eylem çağrısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 ayrı noktaya silahlı saldırı düzenlendi. Viyana polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada biri kadın, 3 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda 15 kişi de yaralandı. Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonrası firari FETÖ'cü Emre Uslu ise saldırıyı fırsara çevirerek FETÖ'cüleri eyleme çağırdı.

"Yarından tezi yok"

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Almanya ve Avusturya'da yaşayan FETÖ'cüleri eyleme çağıran FETÖ firarisi Uslu, paylaşımında "Yarından tezi yok Viyena'da yaşayan Müslümanlar el ele tutuşup Sinagog'un çevresini sarp terörü lanetlemeli. Özellikle Almanya ve Avusturya'da yaşayan/sığınan Gülen Cemaati mensupları terör ile aralarındaki büyük farkı GÖRÜNÜR VE EN ÇARPICI ŞEKİLDE ifade edecek bir eylem yapmalı." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Alî Bulut

Bizim kimseye bir şey ıspat etme derdimiz yok zaten bu işin planlayicilari kimin terörist oldugunu cok iyi biliyor, medya ellerinde istediklerini terörist istediklerini melek gösteriyorlar!mesela sen bir teröristsin ama seni müslüman gibi gösteriyorlar ayni hayvanat bahcesindesiniz yani
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Bır Garip

Kendilerı töreröst
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