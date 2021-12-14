Saldırıya uğrayan Seksenler'in "Şahin"inden yeni açıklama

İki gün önce Cihangir'de gittiği bir eğlence mekanında darp edilen 'Seksenler' dizisi oyuncusu Ceyhun Fersoy, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Yaşadığı olayın perde arkasını anlatan ünlü oyuncu, "Eşim Begüm Öner, ben ve arkadaşlarımızın açık açık darp edildiği görüntüler ortadadır. Konu yargıya intikal etmiş olup, bu saatten sonra söz yargıdadır" şeklinde konuştu

"Seksenler"de rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy (39), iki gün önce soluğu eşi Begüm Öner ve arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'deki bir mekanda almıştı. Ancak dostlarıyla vakit geçiren Fersoy'un gecesi tatsız bitmişti. Talihsiz bir olay yaşayan oyuncu, darp edilmişti.

"Üzerimize atlayıp yumruklar savurdular"

Fersoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Olayın perde arkasını anlatan Ceyhun Fersoy, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Dün (önceki gün) yaşanan olayla ilgili bazı basın organlarında kim olduğunu bilmediğim kişiler konuşturularak haber yapılmıştır. Olay avukatımın da şikayet dilekçesinde belirttiği gibi bizimle alakalı olmayan bir tarafta meydana gelmiş, ardından mekandan ayrılmamıza müsaade edilmemiştir.

Bunun üzerine eşim Begüm'ün itilmesine tepki olarak, artık olayların durması için, "Can güvenliğimiz yok. Burada kadınlar var. Sizi şikayet edeceğim!" söylemim üzerine, "Sen kimi şikayet ediyorsun?" diyerek, üzerimize atlayıp, yumruklar savurmuşlardır.

Ben, eşim ve diğer kadın arkadaşlarımız atılan yumruklardan dolayı yere düşmüşlerdir ve yerde de tekme ile yumruk devam etmiştir. Eşim, ben ve arkadaşlarımızın açık açık darp edildiği görüntüler de ortadadır.

Avukatım Bülent Elmas gerekli belge ve beyanları sunmuştur. Konu yargıya intikal etmiş olup, bu saatten sonra söz yargıdadır. Ceyhun Fersoy..."

"Darp edildim!" demişti

Çıkan kavgada yüzüne darbe alan Fersoy, dün yaşadıklarını Instagram'dan yaptığı paylaşımda dile getirmişti. "Dün darp edildim." diyen Ceyhun Fersoy, "Biraz sonra karakola gidip, şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı." ifadelerini kullanmıştı. Şahıslardan şikayetçi olduğunu belirten Fersoy, "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır." şeklinde konuşmuştu.





