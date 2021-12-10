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Gündem Saldırının failleri dahil çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar duyurdu
Gündem

Saldırının failleri dahil çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 23:44:00 - 2021-12-10 23:49:06
Saldırının failleri dahil çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Bakan Akar, "Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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