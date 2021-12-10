Saldırının failleri dahil çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar duyurdu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Bakan Akar, "Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.