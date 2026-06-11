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Dünya Saldırı tehdidi kalktı! Kuveyt hava sahası normale döndü
Dünya

Saldırı tehdidi kalktı! Kuveyt hava sahası normale döndü

Yeniakit Publisher
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Saldırı tehdidi kalktı! Kuveyt hava sahası normale döndü

İran'ın saldırıları nedeniyle geçici olarak kapatılan Kuveyt hava sahası yeniden uçuş trafiğine açıldı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden normal işleyişine döndüğünü duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ihtiyati tedbir alınmasını gerektiren koşulların ortadan kalkmasının ardından Kuveyt hava sahasındaki uçuş trafiğinin normale döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, güvenliğin en üst düzeyde sağlanması amacıyla Kuveyt içindeki ve dışındaki ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasının yerel saatle 04.50 itibarıyla tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldığını bildirmişti.

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