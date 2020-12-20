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Dünya Saldırı sonrası Iraklı Şii lider Sadr'dan OHAL çağrısı
Dünya

Saldırı sonrası Iraklı Şii lider Sadr'dan OHAL çağrısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan füze saldırısı sonrası Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 22:44:00 -
Saldırı sonrası Iraklı Şii lider Sadr'dan OHAL çağrısı

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yaptığı açıklamada, ABD Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin, "Sivillerin hayatını riske atmak milislerin işidir, bunu daha önce belirtmiştik. Kimsenin devlet kontrolü dışında silah taşıma hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

"Hükümet, Bağdat'ta OHAL ilan etmeli ve sivillerle, yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliğini sağlamak için sadece orduyu kullanmalı." diyen Sadr, söz konusu güvenliğin sağlanmasında rol almaya hazır olduğunu belirtti.

Açıklamasında, Meclise de seslenen Sadr, ABD askeri işgalinin sonlandırılması için ABD Bağdat Büyükelçiliğiyle müzakerelere başlaması çağrısı yaptı.

Iraklı Şii siyasi ve dini lider Sadr, ABD Büyükelçiliğinin de bu tür saldırılara karşılık vermemesini, bunu hükümete bırakmasını istedi.

ABD Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırı düzenlenmişti. Hükümet saldırının kimin tarafından yapıldığı bilgisini paylaşmasa da bu tür saldırıların İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia ediliyor.

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