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Saldırı için emir bekliyorlar! Sınırda korkutan görüntüler

Terör devleti İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırılar karşılıksız kalmamıştı. Gazze'nin verdiği sert cevap sonrası pes eden İsrail, ateşkes yapmak zorunda kaldı. Bugün ise İsrail ordusu yeniden harekete geçerek Gazze sınırına yeniden asker yığmaya başladı.

26 Mart 2019 Salı 16:50

İsrail'in hava ve topçu saldırıları sonrası dün Gazze'den İsrail'e karşılık verilmişti. Gazze'den yapılan roket saldırısı sonrası ABD'de bulunan Netanyahu ziyaretini yarıda kesip ülkesine dönme kararı almış, Netanyahu ilk açıklamasında da "güçlü misilleme" sözü vermişti. İsrail Ordu Radyosu ise iki piyade tugayının Gazze sınırında konuşlandığını duyurmuş, Hamas ile ateşkes imzalansa da İsrail jetleri gece boyunca Gazze'yi bombalamıştı.

İsrail'in provokatif saldırılarıyla büyüyen ve sıcak çatışmaya dönüşen gerilimden bugün yeni görüntüler geldi. İsrail ordusuna ait onlarca tank Gazze sınırında görüntülendi. Tankların olası bir saldırıya hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:50
  1. Ordu
  2. İsrail
  3. Gazze

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