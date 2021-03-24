Saldırı girişiminde bulundular! 11 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.
Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.