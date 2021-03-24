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Gündem Saldırı girişiminde bulundular! 11 terörist öldürüldü
Gündem

Saldırı girişiminde bulundular! 11 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:56:00 - 2021-03-24 10:16:50
Saldırı girişiminde bulundular! 11 terörist öldürüldü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

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Yorumlar

Kocasolak

Vura vura bitireceğiz, Haçlı barbarlarının uşaklarını.
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Ahmet

Eee artık kolayca harcayabilecekleri 4 aylık acemi askerler yok karşılarında..Hainlik yapanın Zalimlerin Katillerin sonlarının başlangıcı böyle gebermektir. Bundan sonra Nekir Münker sorgusu ve nihayetinde Sonsuz Cehennem onları bekliyor inansalarda inanmasalarda veee bu son aynı zamanda onları Destekleyenleri de bekliyor. Zalimler için yaşasın cehennem demiş Bediüzzaman Hazretleri...
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