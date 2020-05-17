Saldırgan köpek bile engel olamadı! İşte namaza bağlılık böyle sahnelendi
Sosyal medyada dolaşan bir videoda Müslümanın namaza olan ve göstermesi gereken bağlılığı mükemmel bir şekilde ele alındı.
Yüce İslam’ın direği, imanın alameti, kalbin nuru, ruhun kuvveti, mü'minin miracı olan namaza bağlılık ve duyulan huşu sosyal medyada büyük beğeni toplayan ve sıkça paylaşılan bir videoda ele alındı.
İki kişinin saldıkları köpeğin namaz kılan iki kişiye saldırmak için yönelen videoda, Allah’a gönülden bağlılıkla huşu içerisinde kılınan namazın türlü bela ve dalaletten alıkoyduğu takdir toplayacak şekilde betimlendiği görüldü.