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Saldırgan baklavacılar hakim karşısında konuştu!

İstanbul'un Pendik ilçesinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve 20'şer yıl hapis istemiyle yargılanan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hüseyin ve Hasan Sel pişman ve üzgün olduklarını söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 12:26
Saldırgan baklavacılar hakim karşısında konuştu!

İstanbul'un Pendik ilçesinde içerisinde hamile kadın bulunan araca saldıran Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hüseyin ve Hasan Sel hakim karşısına çıktı. 20'şer yıl hapis istemiyle yargılanan zanlılar pişman ve üzgün olduklarını söyledi.

Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Baklavacılık yapan iki zanlı ilk bugün ilk kez Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. NTV'nin aktardığı habere göre iki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi. Zanlılar 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma', 'mala zarar verme' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20'şer yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. Olay 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:26
  1. İstanbul
  2. Pendik
  3. Seydioğlu Baklavaları
  4. Hüseyin Sel
  5. Hasan Sel
  6. D-100 Karayolu
  7. Kartal

YORUM YAZ

  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA14 dk önce
    aynen katılıyorum zart zurt olur gereği düşünüldü seydioğlu yanlış anladık yada yanlışlıkla yapmış hamile olduğunu bilememiş deyip beraaattt
  • kırıkkırık19 dk önce
    tamam yaptıkları hayvanlık ama 20 yıl nedir çüş artık
  • uyan tcuyan tc20 dk önce
    iyi halden zarttan zurtttan carttan curttan vede wc şey tc adaleşi para şey mülkü olduğundan temeli beraat. akp sen yerinde yat uyu.
  • hercaihercai24 dk önce
    20 yil az, en azindan 40 yil olmali bu sefiller icin!
  • NuriNuri27 dk önce
    Bu ve bunun gibiler sağlam ceza yemedikçe adalet tesis edilemez. Memleketin de magandası bitmez.

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