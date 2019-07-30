Saldırgan baklavacılar hakim karşısında konuştu!

İstanbul'un Pendik ilçesinde içerisinde hamile kadın bulunan araca saldıran Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hüseyin ve Hasan Sel hakim karşısına çıktı. 20'şer yıl hapis istemiyle yargılanan zanlılar pişman ve üzgün olduklarını söyledi.

Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Baklavacılık yapan iki zanlı ilk bugün ilk kez Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. NTV'nin aktardığı habere göre iki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi. Zanlılar 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma', 'mala zarar verme' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20'şer yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. Olay 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu.