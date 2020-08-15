Salda'ya uydu takibi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Kurulduğu günden bu yana üç kez toplanan Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu’nun önümüzdeki ay tekrar bir araya geleceği ve Salda ile ilgili alınması gereken yeni önlemleri değerlendireceği öğrenildi. Bu kapsamda Türkiye’nin uzaydaki gözü Göktürk-2 ile göldeki su seviyesi ve çevresindeki ekolojik gelişiminin düzenli olarak izlenmesi ve elde edilecek verilerin yapay zeka ile otomatik olarak değerlendirilmesinin önerileceği kaydedildi. Göktürk-2’nin yanı sıra Türkiye’nin ikili anlaşmalar çerçevesince kullanabildiği diğer ülke uydularına ait görüntülerle de Salda’nın göz hapsinde olacağı ifade edildi. Böylece tüm uydulardan elde edilecek veriler yapay zeka kullanarak değerlendirilecek ve göl sürekli olarak denetim altında tutulacak.

Ayrıca bölgenin ekolojik ve biyolojik açıdan yeniden incelemeye alınacağı öğrenildi. Ekolog ve biyologların yeni bir çalışma yaparak bölgedeki canlı çeşitliliğini ortaya koyacağı ifade edilirken, daha önce bu alanda yapılan çalışmanın güncelleneceği belirtildi.

Emine Erdoğan yakından takip ediyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 2019 yılında giderek yerinde incelediği Salda Gölü ile yakından ilgilendiği, Bilim Kurulu toplantılarına gönderdiği bir temsilci ile yapılacak çalışmaları izlediği öğrenildi. Bu kapsamda kendi önerilerini de temsilcisi ile ilettiği kaydedilirken, devletin en üst makamlarında Salda’nın sahiplenilmesinin de bilim insanları üzerinde olumlu bir etki bıraktığı ifade edildi.