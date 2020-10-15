Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle ve plaja giriş kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Burdur Valiliği yetkilileri, beyaz kumsalın başında tahta bariyerler ve ipler çekerek alanı ziyaretçilere kapattı.

Sabah saatlerinde Beyaz Adalar bölgesine gelen ziyaretçiler, plajı kullanamayacaklarını öğrenince şaşırdılar.

Bölgede saha görevlileri ve Jandarma ekipleri yasağın ihlal edilmemesi için hazır bekliyor.

Yasağa rağmen bölgeye girmeye çalışan bazı ziyaretçiler, yetkililer tarafından uyarılarak plajdan çıkarılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Daire Başkanı Beyhan Oktar, Çevre Mühendisi Mimar Alperen Kerküklü ve Burdur İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Murat Alacaatlı bölgeyi inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Salda Gölü ve çevresinin korunmasının yüksek çevre duyarlılığı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bilimsel çalışma kurulunun önerisi doğrultusunda Beyaz Adalar bölgesinde 15 Ekim tarihinden itibaren suya giriş yasağı getirilerek oluşuma neden olan jeobiyokimyasal sürecin etkisi olduğu hatırlatıldı. Salda Gölü'ndeki stromatolit miktarı devam ediyor.

Burdur Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, daha önce Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesine araç girişini engellemek için yerleştirilen ahşap bariyerlere halat eklenerek halkın geçişi de engellendi.

"Bölgeye gelen ziyaretçilerin Salda Gölü'nün muhteşem manzarasını izleyebileceği seyir terasları tasarlandı. Valilik tarafından yaptırılan alanda günlük ihtiyaçlara hizmet eden üniteler sökülerek, ziyaretçilerin minimum ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde demonte edilerek kurulabilir. arkadaki alana gelerek, alana doğa ile uyumlu ahşap üniteler yerleştirilecek.Duş ve soyunma kabini olmayacak Mevcut eski tuvaletler kaldırılacak ve yeni ahşap tuvaletler yapılacaktır. STK'lar ve alanında uzman akademisyenler ile biyoçeşitlilik, sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi konularında çalışmalar başladı. "

Salda Gölü kıyısında dumansız hava sahası oluşturulduğu da hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'' Alanı kontrol etmek için 7/24 kamera sistemi kuruldu. İnceleme yapılıyor. 2018 yılında araçlar göl kıyısına girip doğal dokuya zarar verirken, araçların girişi ahşap bariyerler yapılarak bloke edilerek plaj koruma altına alındı. Bölgede kontrolsüz ve plansız kullanım önlendi, mevzuata aykırı binalar kaldırıldı ve görüntü kirliliği temizlendi. Çöp konteynerleri yerleştirildi, çöp toplama araçları satın alındı ​​ve sıfır atık yönetimi oluşturuldu. Atık suyu toplamak için vidanjör satın alındı. Alanın otopark ihtiyacı sitenin 2 kilometre dışındaki bir alanda çözüldü. Yapılan çalışmalar ve alınan önlemler neticesinde Salda Gölü'nün su kalitesi iyileştirildi. Salda Gölü ile ilgili çalışmalar, Bakanlığımız tarafından daha da sıkı önlemler alınarak korunmaya devam edecek. ''