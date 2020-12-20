Salda Gölü'nde kıyıdan 500 metre geriye ahşap üniteler yerleştirildi

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve suyunun turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nde, ziyaretçilerin günlük ihtiyaçları için yapılan ahşap üniteler, doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyıdan yaklaşık 500 metre geriye yerleştirildi.

Salda Gölü'nü koruma çalışmaları kapsamında kurulan, üyeleri arasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenlerin de bulunduğu Çevre ve Tabiat Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi'nde revizyona gidildi.

Burdur Valiliğince acil ihtiyaçlara cevap vermesi için kurulan birimlerin kaldırılması planlanarak daha geriye tek katlı, sökülüp takılabilir, beyaz renkli ahşap malzemeden, temelsiz ve zeminden yüksekte birimler yerleştirilmesi kararı alındı.

Karar doğrultusunda Beyaz Adalar Bölgesi'nde ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarına cevap verecek doğayla uyumlu ahşap üniteler konuldu. Gölün plaj kısmında da kıyıdan 500 metre kadar geride üniteler yerleştirildi. Alanda yine ahşaptan kapalı ve açık hediyelik eşya satış birimleri de bulunuyor.

Ziyaretçilerin otopark ihtiyacı ise gölden 2 kilometre uzakta oluşturulacak alanda çözülecek.

Bölgede atık suların bertaraf çalışmaları, İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

- Sıfır atık yönetimi oluşturuldu

Gölün temiz tutulması için bölgeye çöp konteynerleri konuldu, çöp toplama araçları alındı ve alanda sıfır atık yönetimi uygulaması başlatıldı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yaptığı belirtilen gölde, bu türlerin tespiti amacıyla başlatılan "Biyo-çeşitlilik çalışmaları" ve “Sosyo-ekonomik analiz ve ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaları” sonuçlarının alınmaya başladığı bildirildi.

Elde edilen bilimsel veriler ışığında Salda Gölü'ne ziyaretçi kısıtlaması getirilebileceği kaydedildi.

Salda Gölü Su Yönetimi çalışmalarına devam edildiği, bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilecek bulguların gölü koruma tedbirlerine yol gösterici olacağı vurgulandı.